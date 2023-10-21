النائب محمد عبد العزيز: قمة القاهرة للسلام أكدت على رفض تهجير الفلسطينيين

تحدث النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن قمة القاهرة للسلام 2023 التي عُقدت اليوم السبت، مشيرا إلى أنها تناولت العديد من الرسائل الهامة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف عبد العزيز، أن مصر لن تسمح أبدًا بتصفية القضية الفلسطينية، وأنها ترفض مشروع الاحتلال القائم على تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وبالتالي المساس بالأمن القومي المصري الذي يعتبر خطًا أحمر: «تهجير الفلسطينيين يعني تحول القضية إلى شعب بلا أرض وأرض تحتلها إسرائيل وبلا شعب يدافع عنها، وبالتالي فغير مقبول التهجير الذي يعد جريمة».

استدامة دخول المساعدات إلى الفلسطينيين

ومن الرسائل المهمة التي تناولتها قمة القاهرة للسلام 2023؛ ضرورة أن يكون هناك استدامة في ضمان دخول المساعدات وعدم استهدافها من جانب الاحتلال، بحسب عضو مجلس النواب: «النهاردة دخلت الدفعة الأولى من المساعدات وعبرت معبر رفح، لكن لابد أن يكون هناك اتفاق يعمل على دخول المساعدات بشكل دائم، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني».

وأوضح «عبد العزيز» أن من المهم ألا تتحول المساعدات إلى ورقة في يد الاحتلال يقوم من خلالها بتجويع الشعب الفلسطيني ومنع المساعدات الطبية والأدوية عن المصابين وكبار السن والجرحى، وكل ذلك جرائم حرب لا يجب السماح بها، ويجب على المجتمع الدولي وقف شامل للعمليات العسكرية لضمان عدم سقوط المزيد من الأبرياء.

عبد العزيز يشيد بكلمة الرئيس السيسي

وأشاد عبد العزيز، بكلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام اليوم، لافتا إلى أنها كانت مهمة، موضحا أن مصر لن تسكت أبدًا عن القضية الفلسطينية، وترفض التهجير، ولابد أن يكون هناك استدامة في دخول المساعدات عبر معبر رفح وعدم توقف المساعدات وإيقاف دخولها، ويجب وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستدام.

وتحدث وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أيضًا عن الدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي الذي كان واضحًا في كلمات الدول الغربية بالقمة، وطلب الدول الغربية بالالتفات إلى جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، وقصف المسشتفيات والمدارس، وعدم التزام قوات الاحتلال بأي من اتفاقيات الأمم المتحدة بمعاملة المدنيين في حالة الحرب خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.