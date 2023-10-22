ختام المهرجان الرياضي لسباقات «الباراموتور» في الأقصر

اختتم المشاركون في المهرجان الرياضي لسباقات «الباراموتور» بالأقصر، سباقاتهم بمشاركة 60 مشاركا من 15 دولة، إذ يطوف المهرجان محافظات الأقصر، الغردقة، مرسى علم، وأسوان، بهدف تشجيع النوع السياحي الجديد والسياحة الرياضية بشكل عام.

أجواء مبهجة

وحلق المشاركون أعلى المناطق السياحية بمحافظة الأقصر منها «معابد الأقصر، الدير البحري، هابو، وادي الملوك والملكات» بالبر الغربي والشرقي، في أجواء مبهجة لفتت أنظار السائحين، وستعقد الجولة الثانية من السباقات منتصف شهر نوفمبر المقبل.

مراكز متقدمة عالمية

وتجري السباقات داخل عدة محافظات وأثبتت نجاحها منها الفيوم والساحل الشمالي وأعلى منطقة الأهرامات بالجيزة، بمشاركة عدد من الطيارين المحترفين، ممن حصلوا على مراكز متقدمة عالمية في رياضة «الباراموتور» في دول «البرازيل، الكويت، إيطاليا، فرنسا»، لذا سيجري استكمالها داخل المحافظات.

رخصة قيادة الباراموتورز

ويتطلب قيادة الباراموتورز، ضرورة الحصول على رخصة قيادة من الاتحاد المصري للمظلات، والذي يتطلب إجراء اختبارات بدنية وتدريب على الأرض لمدة 10 ساعات، بالإضافة للدراسة لمدة 4 ساعات نظريًا، وتنفيذ 5 طلعات بشكل منفرد حتى يعتمد اللاعب ويجري منحه الرخصة، ولا يكون يعاني من أي من الأمراض المزمنة مثل السكر أو الضغط أو القلب وأن يكون وزنه أقل من 100 كيلوجرام.