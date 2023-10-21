وكيل «خطة النواب»: كلمة الرئيس السيسي بقمة القاهرة للسلام قاطعة وحاسمة

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة السلام، التي دعت إليها مصر، جاءت حاسمة وقاطعة وبلا مواربة، حيث أشار الرئيس إلى أن الموقف الراهن يختبر إنسانيتنا قبل مصالحنا، والجميع يترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، هذه الكلمات التي بدأ بها الرئيس كلمته، إنما هي تخاطب ضمير العالم أجمع، الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة لشعب أعزل.

علينا مساندة القيادة السياسية

أضاف «سالم» أن مصر دائما تقف موقف الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، وهذا ما أخذته على عاتقها منذ سنوات طويلة، وفي سبيل ذلك تستخدم كل أدوات الضغط التي كان آخرها دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بعد محاولات من جانب إسرائيل لمنع دخولها، وانتصرت مصر بفرض إرادتها واستطاعت أن تنفذ ما أرادت.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مصر دولة ذات سيادة مستقلة، وهذا كلام لا يقبل القسمة على أي أراء أخرى أو مهاترات من أي جانب، وأنها قادرة بقيادتها السياسية الشجاعة والحكيمة والواعية وجيشها العظيم وشعبها الكبير، على الدفاع عن سيادة الأرض المصرية.

وأشاد «سالم» بقول الرئيس السيسي إن «مصر انخرطت في جهود مضنية.. آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة».

وأوضح وكيل خطة النواب، أنه يجب على المصريين جميعا ان يساندوا ويقفوا خلف القيادة السياسية في هذه اللحظات الصعبة، التي تحتاج منا أن نكون على قلب رجل واحد، وأصحاب كلمة واحدة، وأن نثق في قدرة الرئيس والدولة المصرية، على اتخاذ القرارات اللازمة وفي الوقت المناسب.