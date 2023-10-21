خبير علاقات دولية: احتدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمثل تهديدا لدول كبرى

أكد الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، أن قمة القاهرة للسلام قمة تحذيرية لخطورة الأوضاع في الشرق الأوسط وداخل فلسطين، موضحا أن الرئيس السيسي أراد أن يضع العالم كله أمام ما يواجه الشعب الفلسطيني الأعزل الذي له حق كبير منتزع ومنتهك.

مصر مدركة خطورة مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط

أكد الدكتور حامد فارس، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة: أن «مصر مدركة خطورة مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط بل والعالم كله، موضحا أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يقل أهمية عن الحرب الروسية الأوكرانية، بل يزيد عن الأزمة الروسية الأوكرانية».

احتدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فيه تهديد كبير

أوضح «حامد» أن احتدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيه تهديد كبير لدول كبيرة ومؤثرة في المنطقة، ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، ولا حتى على حساب الدولة المصرية، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية خاضت حرب دبلوماسية شرسة لإدخال المساعدات الإنسانية ووقف تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة.