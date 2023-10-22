خريطة الوظائف الخالية في المحافظات.. 6361 فرصة عمل بمختلف التخصصات

أعلنت مديريات العمل في 12 محافظة، توفر 6361 وظيفة خالية بعدد من التخصصات، فضلًا عن توفير التأمين الصحي والاجتماعي للمتقدمين لها، وذلك عبر نشرة توظيف شهر أكتوبر الجاري النصف شهرية، وهي محافظات «القاهرة، الجيزة، الشرقية، بورسعيد، القليوبية، الدقهلية، أسيوط، أسوان، قنا، سوهاج، الغربية ودمياط»، بمختلف التخصصات، كما يمكن لأبناء المحافظات المختلفة الأخرى، التقديم على الوظائف التي توفر إقامة للمغتربين.

خريطة الوظائف الخالية للشباب

تنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات، وفقًا لمديرية العمل كالتالي:

- شركة تجارية تطلب عمالًا مؤهلات متوسطة من 30 عامًا، براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

- شركة تطلب 100 عامل خياطة و50 تدريبًا على الخياطة من 18 حتى 45 عامًا، لا يُشترط المؤهل، لكن يكون الشخص لديه معرفة بالقراءة والكتابة.

- شركة طبية تطلب عمال إنتاج مؤهلات متوسطة، من 30 عامًا، والراتب يبدأ من 3700 جنيه.

- شركة تطلب مهندسين كهرباء وفني تركيبات ومساعد فني محطة مياه ومساعد فني ميكانيكا ومحاسبين وأخصائي رقابة جودة وعمال، مؤهلات عليا ومتوسطة، ويُحدد الراتب وفقًا للمقابلة الشخصية.

- شركة تطلب فنيين تشغيل ميكانيكا و30 فني إنتاج وسباكين مؤهلات متوسطة، من 25 عامًا حتى 40 عامًا، ويُحدد الراتب وفقًا للمقابلة الشخصية.

طريقة التقديم على الوظائف الخالية بالمحافظات

تستقبل مديريات العمل، طلبات الراغبين بالالتحاق بالوظائف، عن طريق تقديم طلب التوظيف مرفق به السيرة الذاتية ووسيلة للتواصل، وسيجري التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط.