مواعيد عروض ملتقى شباب المسرح السكندري وأسعار التذاكر

ينطلق مساء اليوم الثلاثاء، ملتقى شباب المسرح السكندري الأول والذي يستمر حتى السبت المقبل، برئاسة شرفية للفنانة عارفة عبد الرسول، وهي دورة الراحل «عمرو المحمدي»، وتضم 6 عروض مسرحية مميزة تم اختيارها بعناية لإعادة الجمهور للمسرح.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد عروض ملتقى شباب المسرح السكندري التي تقام على مسرح تياترو النيل، وأسعار التذاكر التي تم تخفيضها لتناسب الأسرة، مع وجود عروض على أسعار التذاكر حال حجز أكثر من عرض.

جدول عروض ملتقى شباب المسرح السكندري

- بورصة أبناء سوهاج، الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، في الساعة 8 ونصف مساءا، ويعد عرض اجتماعي كوميدي يقدمه خريجون فريق زراعة القدامى ويناقش جائحة كورونا.

- جبل الموت، الأربعاء 27 أكتوبر 2021، الساعة 6 ونصف مساءاً، وهو عرض باللهجة الصعيدية يناقش المشاكل الاجتماعية التي تواجه المرأة في الصعيد.

- عرض خروج آمن، الأربعاء 27 أكتوبر 2021، الساعة 8 ونصف مساءاً، وهو عرض يتحدث عن الحب والخيانة وعلاقتها بذكريات الإنسان.

- ستكهولم ليما، الخميس 28 أكتوبر 2021، الساعة 6 ونصف مساءاً، وهو عرض يتحدث عن مخيم للمجانين ومراقبة ردود أفعالهم.

- قضية ظل الحمار، الخميس 28 أكتوبر 2021، الساعة 8 ونصف مساءاً، وهو عرض كوميدي بسيط يتحدث عن قضية مقامة علي ظل حمار وتتحول لقضية رأي عام.

- حفل أخير، الجمعة 29 أكتوبر 2021، الساعة 6 ونصف مساءاً، وهو عرض فلسفي يتحدث عن المشاكل النفسية التي يمر بها الإنسان وأهمها الوحدة.

أسعار التذاكر في ملتقي شباب المسرح السكندري

وتم تحديد أسعار التذاكر في ملتقى شباب المسرح السكندري بقيمة 30 جنيها للعرض، و50 جنيها للعرضين، و150 جنيها لكل العروض ال6، وهي عروض متنوعة من ضمنها عروض كوميدية واجتماعية وعروض فلسفية.