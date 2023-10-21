رئيس الطائفة الإنجيلية: نثمن جهود مصر الدولية في قمة القاهرة للسلام

ثمَّنت الطائفة الإنجيلية في مصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، جهود مصر الدولية في قمة السلام، والمساهمة الصادقة في احتواء الأزمة الطاحنة في قطاع غزة، وتراجع التصعيد العسكري الإسرائيلي، والذي راح ضحيته آلاف من المدنيين الأبرياء منذ 7 أكتوبر حتى الآن.

كما تؤكد الطائفة الإنجيلية على ثقتها، ووقوفها صفا واحدا خلف الدولة المصرية، وعدم التهاون للحظة في الحفاظ على سيادة بلادنا وأمنها القومي، في ظل ظروف وأوضاع عالمية شديدة الخطورة، بإرادة شعبها وعزيمة قيادتها السياسية.