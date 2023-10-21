حماة الوطن بالدقهلية: قمة السلام خطوة ناجحة لرفض تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور حلمي ماهر أمين عام إعلام حزب حماة الوطن بالدقهلية، إن قمة القاهرة للسلام جاءت كخطوة إيجابية ودليل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية المصرية بكل ما يخص القضية الفلسطينية، وحرصها الشديد على الوقوف بجانب فلسطين للتخلص من الأحداث المؤلمة التي وقعت في الفترة الأخيرة في قطاع غزة وراح نتيجتها العديد من الضحايا.

رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

وأوضح «ماهر» دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، مؤكدا تأييده لقرارات الرئيس بخصوص رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وهي أرض مصرية، إذ يعتبر التهجير تخليا عن القضية الفلسطينية وهو ما رفضه الرئيس.

وأوضح أن القيادة السياسية تعمل على قدم من أجل توفير كل المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، وخير دليل على ذلك المساعدات المتواجدة في معبر رفح من أجل الأشقاء الفلسطينيين.

قمة القاهرة للسلام

وكان قمة القاهرة للسلام، عقدت تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب الأزمة الجارية في المنطقة وعدوان الاحتلال على سكان غزة وقطع الكهرباء والمياه عن القطاع وقصف المستشفيات وحصار القطاع بقصف معبر رفح الحدودي لعدم دخول المساعدات.