وزير الأوقاف: تجهيز 250 طن مساعدات لغزة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه تم تجهيز 200 طن سلع غذائية و50 طن لحوم من الموارد الذاتية للأوقاف المصرية في إطار مساعدات الدولة المصرية الإنسانية لأهالي غزة.

ومن ناحية أخرى، نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رسالة بالغة العبرية، موجها من خلالها رسالة خاصة، لكل المحاولين المساس بأرض سيناء المصرية، كانت ترجمتها: «من يحلم بقدم في سيناء فهو مخطئ بالفعل.. لأنهم يقفون خلف سيناء مائة مليون مصري وجيش فخور».

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه أكد بقمة القاهرة للسلام التي تعقد اليوم، للعالم على سيادة مصر على كل شبر من أرضها، كما أشاد بإعادة الرئيس السيسي القضية الفلسطينية للواجهة وكشف للعالم غطرسة إسرائيل وتجاوزها في الاعتداء والقتل والحصار الآثم.