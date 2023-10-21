وزير الأوقاف في رسالة باللغة العبرية: عهد إبادة الأمم واحتلالها انتهى

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» رسالة باللغة العبرية، جاء نص الرسالة كالتالي: «عهد إبادة الأمم واحتلال بلدانها قد مضى بالفعل ولن يعود.. ولو تم هذا الأمر في أزمان سابقة ألا يعود بقوم يحب قومهم الموت في سبيل الله، ويؤمنون أن أرضهم جزء من عرضهم؟»

وزير الأوقاف يستنكر استهداف المدنيين والحصار

وشدد وزير الأوقاف على أنّ من يحلم بموطئ قدم في سيناء فهو متوهم أكثر من مائة مليون مصري، وجيش جبار مستعدون للتضحية بحياتهم من أجل سيناء، مستنكراً استهداف المدنيين من النساء والأطفال بالإضافة إلى سياسة الحصار والتجويع».

وتابع: «تلك الممارسات بحق أي مجتمع بغض النظر عن طائفته أو عرقه، لا علاقة لها بالدين أو القيم أو الإنسانية ولا تولد سوى المزيد من الصراع والكراهية، ويجب على المؤسسات الدولية وحكماء العالم توقع هذه المشكلة قبل فوات الآوان».

التأكيد على مكانة مصر

وكان وزير الأوقاف أكد على أن مصر كبيرة بتاريخها وحضارتها وثقافتها وقادتها وجيشها وعلمائها ومفكريها، وستظل بإذن من قال في حقها: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، وببركة من قال عن أهلها: «إنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة»، وكان سيدنا عبد الله بن سلام (رضي الله عنه) يقول: «إن مصر بلد معافاة، وأهلها أهل عافية، وهي آمنة ممن يقصدها بسوء، من أرادها بسوء كبَّه الله على وجهه».