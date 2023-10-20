وزير الأوقاف: مواقف الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية مشرفة لكل عربي

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بقيادات الدعوة بديوان عام محافظة السويس، اليوم، في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة، وفي ضوء رسالة الأوقاف المجتمعية.

مواقف السيسي في القضية الفلسطينية

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالعيد القومي للمحافظة، شاكرًا له دعوته الكريمة، موجهًا تحية كبيرة لأهل محافظة السويس البواسل، على تاريخهم المشرف وعطائهم الوطني.

كما وجه تحية كبيرة إلى قواتنا المسلحة الباسلة تاريخًا وحاضرًا، سواء ما قدمته في حرب أكتوبر 1973م أو عبر تاريخها الطويل، أو ما قدمته في مواجهة قوى الشر والإرهاب، أو ما تقوم به الآن في حماية الوطن ودورها الذي يُحسب له ألف حساب فهي درع الوطن وسيفه.

كما وجه الشكر والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مواقفه المشرفة التي تعد موطن فخر واعتزاز لكل مصري وعربي.

وأكد وزير الأوقاف، أن عند الشدائد تظهر معادن الرجال، والأمر الأهم هو أن قليلًا من الناس من يتمتعون بالخبرة والحكمة والشجاعة.

وتابع: «لأن بين الخبرة والكرامة والشجاعة والتهور خيطًا رفيعًا، ولذلك قلنا إن القرارات المتعلقة بالدول ومصيرها لا يتخذها إلا ولي الأمر، لأن هذه القرارات تحتاج إلى تراكم خبرات وتوفر معلومات مع إعمال العقل والترجيح بين مصلحة ومصلحة، وقليلون هم من يتمتعون بهذا القدر من الحنكة والحكمة والشجاعة».

وأضافا: «ولا شك أن في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتلك المواقف التي اتخذها تجعلنا نشعر بالعزة والفخر كمصريين، فلا لتهجير الشعب الفلسطيني، ولا لتصفية قضيته ولا لإخراجه من أرضه، كما قلنا بوضوح شديد إن ما يقوم به الكيان الصهيوني من استهداف للنساء والأطفال والتجويع والتعطيش، وضرب المستشفيات هي جرائم حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

ولفت إلى أن العدوان على غزة، إبادة جماعية على مرأى ومسمع من الناس، وهذا قد كشف حقيقة وطبيعة هذا العدو، ولابد من وقفة دولية حاسمة، فهي جرائم لا يمحوها الزمن.

كما أكد أن الموقف المصري موقف عظيم، وواصل: «هذا يحتاج من أن نعمل على رفع الوعي، والالتفاف حول قيادتنا، والتأكيد أننا نقف صفًّا واحدًا خلف دولتنا ورئيسنا».