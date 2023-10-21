فاركو يتربع على قمة دوري خماسي كرة القدم في سوهاج

شهد ملعب مركز شباب باصونة التابع لإدارة شباب المراغة، اليوم السبت، نهائي دوري خماسي كرة القدم، وسط ترقب كبير من الجماهير.

وأقيمت المباراة النهائية في دوري خماسي كرة القدم بمركز شباب باصونة، بين فريقي فاركو والأهلي، بعد سلسلة متتابعة من المواجهات، خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري.

حشود جماهيرية في ملعب المباراة

وشهد ملعب مركز شباب باصونة حشدًا جماهيريًا كبيرًا، للاستمتاع بأفضل الدورات المنفذة، بحسب قولهم.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وأعقبها ضربات الجزاء الترجيحية التي أسفرت عن فوز فاركو على حساب الأهلي بنتيجة 4 / 3، ليحصل على المركز الأول وكأس الدوري.

من جهته، أشار الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إلى أن ملف الرياضة يلقي اهتمامًا كبيرًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي وجه بإعداد ملف أنشطة رياضية مكثفة لاستيعاب النشء والشباب والأعضاء داخل مراكز الشباب.