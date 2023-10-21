أستاذ تاريخ: الوثائق القومية ستظل شاهدة على عربية فلسطين والقدس عاصمتها

أشاد الدكتور راضي جودة، أستاذ التاريخ وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية التي ألقاها اليوم خلال قمة القاهرة للسلام، التي أكدت دور مصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في العيش بدولة ذات سيادة مستقلة.

مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية على مر التاريخ

أضاف «جودة» في تصريح لـ«الوطن»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت اليوم، أن مصر ستظل تؤدي دورها في حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال رفض تهجيرهم القسري خارج أراضيهم، مؤكدًا أن الحق لا يضيع والتاريخ لا يُنسى، متابعًا: «من يحب استرجاع التاريخ سيجد الوثائق المصرية، من صحف ورسائل علمية، بدار الكتب والوثائق القومية، شاهدة على أن فلسطين عربية عاصمتها القدس، وأن مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية على مر العصور».

وأكد: «نحن كمصريين ندعم القيادة السياسية في مواقفها المشرفة والحاسمة، عندما رفضت حل القضية الفلسطينية على حساب مصر من خلال دعوة أهل فلسطين بالنزوح إلى سيناء، مع التأكيد على وقوفنا بجانب الأشقاء الفلسطينيين في صمودهم أمام الاحتلال الغاشم».

ضرورة استجابة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار

ودعا أستاذ التاريخ، إلى ضرورة استجابة المجتمع الدولي، بوقف إطلاق النار على المدنيين العزل والمنشآت الفلسطينية، لأن ما يحدث من أعمال تخريبية، يخالف المواثيق الدولية وقانون حقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة حل الدولتين في أقرب وقت، وإقرار أن فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن استمرار دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة.