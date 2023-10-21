«وفا»: 29 شهيدا في اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة مساء السبت

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في بيان لها منذ قليل، باستشهاد نحو 29 مواطناً وإصابة العشرات، جراء سلسلة من الغارات التي نفذتها قوات الاحتلال الحربي مساء اليوم السبت، في بعض مناطق قطاع غزة.

استشهاد 10 في حي الزيتون

وأضافت الوكالة أن 5 مواطنين استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت خمسة جثامين من تحت انقاض منزل آخر في الحي ذاته يعود لعائلة ياسين في قطاع غزة.

استشهاد 8 مواطنين في مخيم النصيرات

بالإضافة إلى استشهاد 8 مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما في سوق مخيم النصيرات وسط غزة، يعود لعائلة عقل.

كما استشهد 11 مواطنا، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي، استهدف منزلا يعود لعائلة أبو شمالة بحي تل السلطان، غرب رفح.