جهود مصر تنجح: دخول المرحلة الأولى من شاحنات «الإغاثة» إلى قطاع غزة

أعلن المشاركون فى الحملات الإغاثية عن نجاح دخول المرحلة الأولى من الشاحنات التى تضمنت 20 ناقلة محملة بعدد كبير من الأدوية، والأكسجين، والأكفان، والمواد الغذائية، مؤكدين استمرار عملهم وتوفير المزيد من المساعدات بجميع أنواعها، وتجهيز باقى الشاحنات للعبور خلال الأيام القادمة، فى إطار الجهود المصرية من أجل وصول مساعدات التحالف الوطنى لأهالى غزة.

«حياة كريمة»: المتطوعون مرابطون أمام المعبر

وأكدت الدكتورة مروى فخرى، المدير التنفيذى لمؤسسة «حياة كريمة»، أن عبور شاحنات الدعم الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع قمة القاهرة للسلام، رسالة قوية مفادها أن مصر دائماً داعمة للسلام، ومساندة للقضايا العربية. وقالت إن متطوعى التحالف الوطنى يحتفلون من أمام المعبر عقب تفريغ الشاحنات وعودتها، مشيرة إلى أن شباب «حياة كريمة» ومتطوعى التحالف أقسموا على البقاء أمام المعبر مرابطين صامدين حتى إيصال أصواتهم والضغط على المجتمع الدولى، للتأثير على السلطات من الجانب الآخر للمعبر للموافقة على عبور الشاحنات، والشباب موجودون حتى دخول جميع القوافل.

«مجلس الشباب المصرى»: نجحنا فى كسر الحصار المفروض على القطاع

وأكد أيمن طارق، رئيس قطاع شئون العضوية بمجلس الشباب المصرى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، أنه تم أمس دخول 20 شاحنة محملة بالأدوات الطبية والعلاجية نظراً لأهميتها واحتياج أهالى غزة الشديد لها، مشيداً بالجهود المصرية التى نجحت فى فتح المعبر، ولو بشكل جزئى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة والشعب الفلسطينى منذ 15 يوماً.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل على تجهيز قافلة أخرى تعبر إلى قطاع غزة فى أقرب وقت ممكن كمرحلة ثانية من المساعدات، وهناك 108 شاحنات تصطف أمام معبر رفح محملة بجميع أنواع المساعدات من غذاء وماء وملابس وبطاطين وجميع مقومات الحياة، إلى جانب الأطنان الموجودة فى مطار العريش، وكلها تنتظر التصريح بالعبور للأهالى فى فلسطين.

وأضاف أن المتطوعين من التحالف رابطوا أمام المعبر أكثر من أسبوع، وكانوا على قدر المسئولية وضبط النفس ونقل الصورة الحقيقية ممثلين لجموع المصريين، مشيراً إلى أنه منذ الساعات الأولى بعد منتصف الليل، عكفوا على إعداد وتفريغ الشاحنات وإعادة تجهيزها بالمعدات والمستلزمات الطبية والدوائية فقط كمرحلة أولى من الاتفاق على دخول المساعدات، وجارٍ الآن تفريغ الشاحنات.

وأعربت مؤسسة «مصر الخير»، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عن فرحها بعبور عدد من شاحنات القوافل الغذائية أمس، ودخولها غرة. وعبر محمد راجح، مدير مكتب «مصر الخير» فى شمال سيناء، عن سعادته ببدء دخول قوافل المساعدات المصرية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن مؤسسة «مصر الخير» مستمرة فى التنسيق مع التحالف منذ اندلاع الأزمة وتم التحرك على الفور لتقديم جميع المساعدات اللازمة لتوفير جميع الاحتياجات لأهالى قطاع غزة من أجل مساعدتهم.

وأوضح أن جميع الكيانات الأهلية والتنموية ظلت مرابطة أمام المعبر من جميع المحافظات للمشاركة والجميع كان فى حالة فرحة عارمة مع بداية تحرك القوافل فى اتجاه غزة، وسنظل فى المعبر حتى دخول جميع المساعدات، وسندعم بقوافل أخرى للمساعدات.

وأضاف أن مؤسسة «مصر الخير» قامت بحملة لدعم أهالى فلسطين بتجهيز عدد ضخم من الشاحنات المحملة بأطنان من المواد الطبية والغذائية الجافة لضامن الحفاظ عليها من طول المدة والاحتياجات اللازمة من الأغطية، مشيراً إلى أن «مصر الخير» أكدت استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإرسال المساعدات إلى أهالى غزة من أجل تأمين وصول المساعدات، مع مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية حتى تحسن الأوضاع فى غزة.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهرى رئيس قطاع الصحة بمؤسسة «مصر الخير»، إن قطاع الصحة بالمؤسسة شكل لجنة طبية متخصصة فى الأزمات لتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الجراحية وفقاً لاحتياجات الأطباء هناك للتدخلات الحرجة والحرائق وآثار الحروب، ونجحت فى تحميل جميع المستلزمات الطبية والأدوية داخل الشاحنات لسرعة توفير احتياجات المستشفيات فى غزة بعد استغاثة أطباء فلسطين بأن المستلزمات الطبية بدأت فى النفاد.

وأشارت إلى أن المؤسسة اهتمت بإرسال أدوية ليس لها شروط تخزين بسبب عدم معرفة مواعيد فتح المعبر ولضمان وصول الأدوية سليمة وصالحة للاستخدام، وتم مراعاة أن تكون المستلزمات الطبية خاصة بالإسعافات الأولية، بالإضافة لمجموعة أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، موضحة وجود أكثر من 15 ألف علبة دواء موجودة فى الشاحنات وتنتظر الدخول، فضلاً عن كراسى متحركة وأنابيب أكسجين بالمنظم وخيوط الجراحة وإسعافات الحروق والبنج.

وأوضحت أنه يجرى التجهيز لقافلة أخرى من المساعدات الطبية لخدمة أهالى غزة تم إضافة الأدوية المخصصة لمرضى الفشل الكلوى لعلمنا بوجود ٢٠٠٠ مريض فشل كلوى يقومون بغسيل الكلى وأدوية للسيدات الحوامل حيث توجد ٥٠ ألف سيدة حامل وفقاً لمصادر منظمة الصحة العالمية، ولبن للأطفال، مع إرسال كميات أكبر من الكميات التى دخلت أمس، بالتنسيق مع التحالف الأهلى التنموى فيما يخص إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية.

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، إن بدء دخول المساعدات وقوافل «مسافة السكة» إلى قطاع غزة انتصار للإدارة المصرية، مؤكداً استمرار دعم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لأهالى غزة كواجهة للشعب كله. وأوضح «زمزم» أن خطط التحالف تحولت حالياً إلى بدء تجميع وتوفير مساعدات جديدة وإرسالها من خلال معبر رفح، بعد التأكد من دخول باقى المساعدات، لافتاً إلى أن التحالف جدد دعوته لكل فئات الشعب، من خلال كل مؤسساته، بتلقيه التبرعات لصالح فلسطين.

وأضاف أن هناك خلية عمل لإدارة الأزمة، ويوجد فريق عمل يقوم بمهامه على مدار الساعة، حيث تم فتح كل المجالات لراغبى التبرع، والتى يتم تجميعها وإعدادها بشكل جيد لإرسالها إلى غزة، مشيراً إلى تعبئة المواد الغذائية وتغليفها بشكل جماعى ومحكم لتحمل درجات الحرارة، وتغير المناخ، وأخذنا فى الاعتبار تأخر دخولها إلى القطاع، وأشار إلى أن القوافل تضم مواد غذائية وبطاطين وكل الاحتياجات الأساسية الأخرى، كما أن القطاع الطبى وفر الأدوية وأكياس الدم اللازمة من خلال ثلاجات وسيارات نقل مخصصة لذلك، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى ووزارة الصحة.