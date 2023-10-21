«صوتك مستقبلك» ندوة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمنوفية

نظم مركز إعلام تلا بالمنوفية، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك»، والتي تم تنظيمها في قرية بابل، بحضور عدد كبير من أهالي القرية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المشاركة في الانتخابات

وشهدت الندوة مناقشات بين الشباب وأهالي قرية بابل، والحضور والمنظمين، وتم التأكيد من الجميع على أهمية المشاركة الفعالة والتوعية المستمرة للشباب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوعية الأسر والمواطنين بأهمية التصويت في الانتخابات المقبلة.

المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية

وأشارت الندوة، إلى ضرورة زيادة النوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك الحقوق والواجبات التي أقرها وحددها الدستور بشأن المشاركة السياسية والاستحقاقات الانتخابية، كما تم عرض المشروعات القومية في مجالات تنموية متنوعة بالمحافظة.

أدار ندوة «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك» بقرية بابل في المنوفية، عدد من الشخصيات العامة، ومنهم الدكتور حسام طلعت رئيس قسم الإعلام السياسي، والدكتور الشيخ أحمد عبدالرحمن التكالي، والقس متياس راعي كنيسة زنارة، وبحضور عدد من الشخصيات العامة في القرية، منهم أحمد أنور الغنيمي عمدة قرية بابل، وأحمد حماد عيدة، أحد الشباب الفاعلين في تنظيم اللقاءات والندوات التوعوية.