أبو مازن يشكر جنوب أفريقيا لدعمها القضية الفلسطينية أمام المحافل الدولية

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، الشكر لجنوب أفريقيا على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية أمام كل المحافل الدولية، ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم المشروع، حتى إقامة دولتهم المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تعليق الرئيس الفلسطيني

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الفلسطيني أبو مازن مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، على هامش أعمال قمة القاهرة للسلام، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب.

رفض تهجير الفلسطينيين

وشدد أبو مازن على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء لسكان القطاع بأسرع وقت ممكن.

وأكد أبو مازن أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.