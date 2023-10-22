طارق فهمي: الإعلام العبري شعبوي وفوضوي.. ويحتاج الحذر في التعامل معه

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن تفاصيل عودة خطة الشيطان واستهداف سيناء، مرة أخري بعد عملية طوفان الأقصى.

سبب الارتباك في تصريحت مسؤولي إسرائيل

وأضاف خلال حواره ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن سبب الارتباك في تصريحات المسؤولين الاسرائيلين بشأن تهجير سكان غزة لسيناء، أن هناك 16 نائبا في الكنيست من تيارات مختلفة طالبوا نتينياهو بفكرة الترحيل الفوري والمرحلي، وثانيًا إطلاق مسؤولين في الحكومة بضرورة ترحيل الفلسطينين إلى الجنوب، فضلًا عن أن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أوضح أنهم لم يطلبوا ذلك.

التخلص من الفلسطينيين

وتابع: «الفكرة كامنة لديهم في التخلص من الفلسطينيين، والإعلام الإسرائيلي شعبوي فوضوي على أعلى درجة من الفوضى، والمعلومات الحقيقة التي ينقلها هي المسموح بها من الرقابة العسكرية، وما دون ذلك هناك إعلام غير منظم يديره رجال أعمال، فهو إعلام عشوائي يبعث رسائل مع وضد، فلابد من الحذر في التعامل معه، مثل إسرائيل هيوم، مملوكة لرجال أعمال مقربين من نتيناهو، فجزء من ما يدور حوله الإعلام الاسرائيلي يتحدث عن رحيل الفلسطينيين للجنوب».