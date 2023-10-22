برواتب أكثر من 10 آلاف جنيه وعمل من المنزل.. تفاصيل وظائف «الشباب والرياضة»

يسعى الكثيرون للحصول للعمل في وظائف مناسبة وبرواتب مرتفعة لمواكبة متطلبات الحياة، والعيش في مستوى اجتماعي مناسب، كما يرغب الكثيرون في الحصول على وظائف ثانوية لتزويد الدخل سواء بالعمل من المنزل أو ساعات عمل أقل وأيام محدودة في الأسبوع.

وفي هذا الإطار وانطلاقا من دورها في تمكين الشباب وتوفير حياة أفضل لهم، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن توفير فرص عمل للشباب بإحدى شركات الاتصالات عن طريق العمل من المنزب وبرواتب تتجاوز 10 بإجمالي الراتب والحوافز، ويأتي هذا ضمن مبادرة «توظيف مصر».

وظائف من المنزل برواتب مرتفعة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، خاصة الشباب، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة، وشروط الالتحاق بها والمميزات والحقوق وكيفية التقدم لها.

الوظائف المطلوبة

تطلب شركة Etisal International is hiring، للتوظيف بها شباب من الجنسين للعمل وكلاء بمركز الاتصالات للرد على استفسارات العملاء، والعمل من المنزل حيث لا يشترط الذها إلى مقر الشركة.

شروط التقدم للوظيفة

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن مطلوب توافر الشرط الأتية لشغل الوظائف:

- خريجين وغير خريجين من الذكور والإناث.

- أن يكون لديه المستوى باللغة الإنجليزية B2.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 عاما.

المزايا والحقوق الوظيفية

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أن المقبولين في الوظائف يحصلون على المزايا التالية:

- راتب 6800 جنيه.

- حوافز تصل 3000 جنيه.

- بدل إنترنت 400 جنيه.

- توفير لاب توب.

- يعمل المقبولون 9 ساعات عمل ويومين عطلة.

-الحصول على التأمين الاجتماعي والطبي.

- الحصول على تدريب مدفوع الأجر بالكامل.

كيفية التقديم على الوظائف

وذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه للتقديم على الوظيفة يرجى ملء النموذج من هنـــــــــــــا:

أو التقديم مباشرة على موقع توضيف مصر من هنا.