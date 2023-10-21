وظائف خالية لحملة المؤهلات المتوسطة في الجيزة.. راتب يصل 8 آلاف جنيه

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الجيزة طرح عدة فرص للعمل للشباب الحاصلين على المؤهلات المتوسطة والعليا من أبناء المحافظة، مع بعض الامتيازات منها توفير تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ووسائل انتقال من وإلى العمل، براتب يصل حتى 8 آلاف جنيه.

وظائف خالية بالجيزة

تنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بالجيزة، وفقا لمديرية العمل بالجيزة وهي،

-تطلب شركة تمويل عدة وظائف خالية منها:.

- مديرا فرع براتب يبدأ من 8 آلاف جنيه، خبرة أو بدون.

-100 أخصائي تمويل براتب يبدأ من 3 ألاف جنية، خبرة أو بدون.

. -10 رؤساء فريق خبرة 3 سنوات، براتب يبدأ 5 آلاف جنيه خبرة تبدأ من 3 سنوات.

السن من 22 حتى 35 عاما من الجنسين، مؤهلات عليا

طريقة التقديم على الوظائف الخالية

تستقبل مديرية العمل بمحافظة الجيزة طلبات التوظيف موضحا عليها الوظيفة المطلوبة لراغبي العمل بمقر المديرية لترشيحهم للوظائف الخالية المُعلن عنها كلا بالوظيفة المحددة، مرفق بها السيرة الذاتية للمتقدمين ووسيلة تواصل لإرسالها إلى الشركات المعلنة عن تلك الوظائف الخالية والاتصال بمن تنطبق عليهم الشروط.