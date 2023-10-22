محمود مسلم: تهجير الفلسطينين لسيناء كان من مخططات الإخوان

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن خطة ترحيل الفلسطينين إلى سيناء كانت تجري في الغرف المغلقة أيام الإخوان، لكن الكارثة الآن أن بعض الإسرائيليين أو حتى بعض الأطراف في أمريكا تطالب بها على نحو علني وكأن هذه البلد اُستحلت والأرض التي دفع فيها المصريون على مدى عقود أو مئات السنين دمهم للحفاظ عليها أصبحت سهلة ومستباحة.

وأوضح «مسلم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة الأولى المصرية، أن انتقال الفلسطينيين إلى مصر والأردن يعني بشكل واضح إنهاء القضية الفلسطينية، أما حل القضية الفلسطينية فيكمن في حل الدولتين، وهو ما طالبت به بعض الدول في قمة القاهرة للسلام، ومن ثم كيف ستقيم دولة دون شعب وأرض إذا تم تهجيرهم؟.

وأكد رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن أن قمة القاهرة للسلام هي تأكيد لمكانة مصر ودور مصر الحيوي وثقة المجتمع في صوت مصر وحكمتها وأنها تملك أدوات التواصل مع الأطراف كلها لحل المشكلة الفلسطينية.