سعر طبق البيض الأبيض اليوم الأحد 22-10-2023 

تواصل منافذ وزارتي التموين والزراعة والمجمعات الاستهلاكية المختلفة، والموجودة فى القاهرة الكبري والمحافظات، ضخ كميات كبيرة من البيض الأبيض والأحمر يوميا، في ظل زيادة توافد المواطنين على المنافذ للشراء بعد تخفيض أسعاره وفقا لمبادرة الحكومة المصرية لتخفيض السلع.

طبق البيض الأحمر والأبيض

وسجلت أسعارالبيض الأحمر والأبيض، اليوم، فروق بسيطة بين النوعين، حيث بلغت كرتونة البيض الأبيض التي تضم 30 بيضة سعر 123 جنيه، في حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر التي تضم 30 بيضة أيضا سعر 125 جنيه.

سعر طبق البلدي اليوم في منافذ الزراعة

كما استقر سعر كرتونة البيض البلدي في منافذ وزارة الزراعة عند 140 جنيها، وتحتوي الكرتونة على 20 بيضة.

أسعار السلع بعد المبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

- سعر كيلو السكر 27 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة 17 جنيها.

- سعر الزيت الخليط يبدأ من 30 جنيها وفقا لحجم ونوع العبوة.

- سعر طبق البيض 125 بدلا من 150 جنيها.

- أسعار اللحمة السوداني الطازجة 220 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة البلدي 240 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن المجمدة بـ65 جنيها.

- انخفاض أسعار الجبن بنحو 20%.

- انخفاض أسعار العدس بنسبة تصل إلى 20%.

- انخفاض أسعار الفول بنسبة تصل إلى 34%.

- انخفاض أسعار الألبان بنسبة تصل إلى 14%.