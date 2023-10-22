تراجع أسعار الزيت «الجملة» بعد أسبوع من تفعيل مبادرة الحكومة

شهدت أسعار الزيت للجملة تراجعًا ملحوظًا في جميع المنافذ والأسواق، بعدما وصل انخفاض الأسعار لـ25% على جميع السلع الاستراتيجية وغيرها من الموجود في المبادرة، وفقًا للشعبة الغذائية في الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بعد نجاح مبادرة الحكومة المصرية في تراجع أسعار كثير من السلع الاستراتيجية، حيث جاءت أسعار الزيت اليوم كما يلي.

أسعار الزيت للجملة

- سعر كرتونة الزيت الخليط الـ700 مللي ذات الـ12 زجاجة نحو 370.95 جنيه.

- سعر كرتونة الزيت الخليط 1 لتر، ذات الـ12 زجاجة نحو 500.16 جنيه.

- سعر كرتونة الزيت الخليط 2.1 لتر، ذات الـ4 زجاجات نحو 354.78 جنيه.

سعر زجاجة الزيت بعد المبادرة وفقا للحجم

- سعر زجاجة الزيت الخليط الـ4.5 لتر بـ199.75 جنيه بدلًا من 235 جنيهًا.

- زجاجة الزيت الخليط الـ2.25 لتر بـ102 جنيهات بدلًا من 120 جنيهًا.

- زجاجة الزيت الخليط الـ2.1 لتر بـ97.75 جنيه بدلًا من 115 جنيهًا.

- زجاجة الزيت الخليط اللتر صافي بـ46 جنيه بدلًا من 54 جنيها.

- زجاجة الزيت الخليط ذات الـ700 مللي بـ34 جنيهًا بدلا من 40 جنيها.