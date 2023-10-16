تراجع أسعار الزيت بعد مبادرة الحكومة.. كم تبلغ قيمة اللتر في الأسواق؟

الزيت من السلع الاستراتيجية والأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في جميع المنازل، لذا حرصت الحكومة على أن يكون الزيت من السلع الأساسية التي يجب أن يتم تخفيض سعرها ضمن السلع المعلنة في مبادرة الحكومة.

أسعار الزيت في الأسواق بعد مبادرة الحكومة

لذا شهدت أسعار الزيت تراجعا ملحوظا في جميع الأسواق بعد بدء تنفيذ مبادرة الحكومة المصرية لتخفيض الأسعار، والتي طبقت رسميا منذ السبت الماضي، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سعر عبوة الزيت الخليط الـ4.5 لتر بـ199.75 جنيه بدلًا من 235 جنيها.

- عبوة الزيت الخليط الـ2.25 لتر بـ102 جنيهات بدلًا من 120 جنيها.

-عبوة الزيت الخليط الـ2.1 لتر بـ97.75 جنيه بدلًا 115 جنيها.

- عبوة الزيت الخليط اللتر صافي بـ46 جنيه بدلًا من 54 جنيها.

- عبوة الزيت الخليط ذات الـ700 مللي بـ34 جنيهً بدلا 40 جنيها.

أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

أماكن واسواق مختلفة تشهد تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، بجميع المحافظات، في إطار خطة الحكومة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة أن التخفيضات تصل لـ25%.

ويمكن الاستفادة من أسعار السلع المخفضة من منافذ البيع التالية:

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- منافذ أمان والسيارات المتنقلة التابعة لها.

- فروع شركات دلتا ماركت.

- فروع شركة مصرية ماركت.

- سلاسل ومحلات السوبر ماركت الكبري.

- الهايبرات المختلفة.