أسعار الزيت اليوم في الأسواق.. انخفاض 25% بعد مبادرة الحكومة

تستمر الحكومة في تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع المختلفة في الأسواق، ووجهت بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة بتخفيض يصل إلى 25% في بعض المنتجات، وهو ما انعكس على أرض الواقع من بينها أسعار الزيت.

وفي إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خفضت الحكومة أسعار الزيت والسكر والدواجن وبعض المنتجات الأخرى ضمن مبادرة تبنتها وبدأ تطبيقها منذ السبت الماضي.

أسعار الزيت في الأسواق

وتأتي أسعار الزيت في الأسواق كما يلي:

- سعر عبوة الزيت الخليط الـ4.5 لتر تصل إلى نحو 199.75 جنيه.

- عبوة الزيت الخليط الـ2.25 لتر تصل إلى نحو 102 جنيه.

-عبوة الزيت الخليط الـ2.1 لتر بسعر يصل إلى 97.75 جنيه.

- عبوة الزيت الخليط اللتر سجلت في الأسواق نحو 46 جنيها.

- عبوة الزيت الخليط الـ700 مللي بـسعر يصل إلى نحو 34 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار السلع

وأعلنت شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالجيزة، انخفاض أسعار السلع بعد بدء تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي.