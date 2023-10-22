استقرار أسعار العملات اليوم الاثنين 21-9-2023 في البنوك

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 22-10-2023 في البنوك المصرية، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي نحو 8.21 جنيه للبيع، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وشهدت أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية استقرارا، إذ بلغ الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 8.42 جنيه، وبلغ سعر اليوان الصيني 7.21 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 4.23 جنيه.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 30.95 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 32.52 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 32.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري نحو 37.36 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 37.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وشهد سعر الريال السعودي في البنوك المصرية نحو 8.21 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 8.25 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية عند 8.39 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 8.42 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

واستقر سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية عند 99.63 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء نحو 100.08 جنيه.