الدولار يصعد أمام سلة العملات عالميا مع توقعات بمواصلة رفع الفائدة الأمريكية

استقر مؤشر الدولار فوق 106 نقاط، اليوم الأربعاء، إذ يتطلع المستثمرون إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من الأسبوع لتوجيه توقعات السياسة النقدية.

وفي أحدث تعليق للبنك المركزي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن ارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل يفرض ضغوطًا هبوطية على الطلب، في حين قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنَّ التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية.

مؤشر الدولار عالميا

عززت بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الأمريكية يوم الثلاثاء التي جاءت أقوى من المتوقع وجهة النظر الأعلى على المدى الطويل بشأن أسعار الفائدة، مما دفع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وفي الوقت نفسه، كافح الدولار لتحقيق المزيد من التقدم حيث أثرت البيانات المتفائلة في الاقتصادات الكبرى الأخرى على العملة.

توقعات الدولار عالميا

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 107.98 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «trading economics» على أن يتم تداوله عند 112.05 خلال 12 شهرًا.