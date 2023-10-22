وظائف خالية في 3 محافظات.. مواعيد التقديم والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، نشرة التوظيف النصف شهرية لشهر أكتوبر الجاري، موضحة وجود فرص شاغرة للشباب من الجنسين للمؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك بمميزات متعددة، تتضمن انتقالات وتأمين صحي وغيرها.

وظائف خالية للشباب بالشرقية

وجاءت الوظائف التي أعلنتها مديرية العمل كالتالي:

- عمال إنتاج في شركة طبية، مؤهلات متوسطة، السن يبدأ من 30 عاما، وراتب يبدا من 3700 جنيه.

- مندوبو مبيعات في مصنع، مؤهلات عليا، سن من 23 حتى 30 عاما، وراتب يبدأ من 3250 جنيها.

- شركة تأمين تطلب 200 وسيط تأميني مؤهلات عليا، سن من 20 حتى 35 عاما من الجنسين، ويحدد الراتب بالمقابلة الشخصية.

- شركة ملابس تطلب أخصائيّ تصميم ملابس، بكالوريوس فنون تطبيقية واقتصاد منزلي، إناث، و20 عامل حياكة، و10 عمال تشطيب، و10 عمال مساعدين، مؤهلات متوسطة، من 20 حتى 40 عاما، مع توفير مواصلات من مدن الزقازيق وبلبيس والعاشر من وإلى العمل، ويحدد الراتب بالمقابلة الشخصية.

- شركة أدوية تطلب مهندسين كهرباء، وفني تركيبات ومساعد فني محطة مياه ومساعد فني ميكانيكا ومحاسبين وأخصائي رقابة جودة وعمال، مؤهلات عليا ومتوسطة، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

- شركة تجارية تطلب مهندسين جودة براتب 7610 جنيهات، ومهندسين كهرباء براتب 7610 جنيهات، ومحاسبين براتب 7610 جنيهات، و20 عامل إنتاج وأمناء مخازن ومراقبي جودة، مؤهلات عليا ومتوسطة، سن من 18 حتى 35 عاما.

- شركة هندسية تطلب مديري تخطيط وأمين مخازن وعمال تعبئة إناث وعمال إنتاج من الجنسين، مؤهلات عليا ومتوسطة، سن يبدأ من 20 حتى 45 عاما، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

- مصنع بلاستيك يطلب عمال نسيج وعمال خياطة سن من 20 حتى 30 عاما، مؤهلات متوسطة، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

- شركة تجارية تطلب 150 عامل إنتاج و20 عامل خياطة ولحامين وفني سلامة، مؤهلات عليا ومتوسطة، سن من 23 حتى 30 عاما، وراتب يبدأ من 3400 جنيه.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

ويتم التقديم في الوظائف الخالية من خلال تقديم طلب التوظيف، موضح عليه الوظيفة المناسبة، بمقر مديرية العمل، حيث تستقبل مديرية العمل بالشرقية طلبات التوظيف من الشباب المنطبق عليهم الشروط، فضلا عن السيرة الذاتية لكل متقدم، ووسيلة تواصل ليتم التواصل مع المقبولين.

وظيفة قيادية في محافظة الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن حاجة المحافظة لوظيفة مدير عام شئون مكتب المحافظ، وهي من الوظائف القيادية وتعمل على ضمان توفير الدعم اللازم والتنسيق لتنفيذ أعمال الديوان ومتابعة التكليفات والتأشيرات الصادرة من المحافظ، ومراجعة الموضوعات قبل عرضها على المحافظة.

وتتضمن شروط التقديم في الوظيفة، وجود مهارات فنية، وهي القدرة الفائقة على القيادة والتوجيه، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظيفة محافظة الدقهلية

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظيف ما يلي:

- التقدم بطلب باسم محافظ الدقهلية وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، إدارة الموارد البشرية، قسم التعينات، وذلك لعدد 7 ملفات أصل و6 صور، وكل ملف يتضمن:

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها مقدم الطلب موضحا به الاسم، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، الرقم القومي، رقم الموبايل، الحالة الاجتماعية، المؤهل العلمي الحاصل عليه، تاريخ الحصول عليه، تاريخ التعيين والدرجة المالية، المجموعة النوعية، الوظائف الإشراقية التي شغلها، الدورات التدريبية الحاصل عليها، الجزاءات أو التحقيقات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية، تقارير الكفاية ثلاث سنوات سابقة خطابات الشكر وشهادات التقدير والدورات التدريبية الحاصل عليها.

- شهادة قانونية معتمدة ومختومة وحديثة من الجهة التابع لها.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- 2 صورة شخصية

- بيان بأبرز إنجازاته خلال حياته الوظيفية السابقة مدعمة بالمستندات المؤيدة لذلك.

-- مقترح وافٍ لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

- تقدم الطلبات خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف شاغرة في البحر الأحمر

وفي محافظة البحر الأحمر، أعلنت هيئة المواني، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، على أن يبدأ التقديم اليوم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية أو عبر موقع هيئة مواني البحر الأحمر، ويستمر التقديم لمدة شهر حتى 22 فبراير المقبل.

وتتضمن الوظائف الشاغرة في مواني البحر الأحمر، «بحري - ميكانيكي بحري - كهربائي - فني ميكانيكي - مهندس كهرباء - مهندس ميكانيكي - ربان قاطرة أعالي البحار»، وذلك عن طريق التعاقد.