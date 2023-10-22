وظائف خالية للشباب بالقليوبية لجميع المؤهلات .. الأوراق المطلوبة

ضمت نشرة التوظيف الصادرة عن مديرية العمل بمحافظة القليوبية لهذا الشهر عدة فرص عمل للشباب من مختلف المؤهلات العليا والمتوسطة من الجنسين، بخبرة وبدون وتوفر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي ووسائل انتقال من وإلى العمل، مع تحديد الراتب ببعضا منها عقب المقابلة الشخصية.

وظائف خالية للشباب بالقليوبية

تنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بالقليوبية، وفقا لمديرية العمل كالتالي:.

- شركة تجارية تطلب فنيين تشغيل ميكانيكا خبرة 5 سنوات و30 فنى إنتاج و3 سباك مؤهلات متوسطة سن من 25 حتى 40 عام ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

- شركة تطلب 32 عامل إنتاج وأخصائى مشتريات محلية وأخصائى مشتريات خارجية وأخصائى موارد بشرية ، مؤهلات عليا ومتوسطة سن يبدأ من 20 حتى 35 عام وراتب يبدأ من 5 ألاف جنية وخبرة من عام حتى 3 أعوام.

- شركة ملابس تطلب 100 عامل أورليه و80 عامل سنجر و150 عامل جوكر لجميع المراحل بمؤهلات متوسطة سن من 25 حتى 27 عاما براتب يبدأ من 4300 جنية

طريقة التقديم على الوظائف الخالية

يتم التقديم على الوظائف الخالية عن طريق تسليم طلبات التوظيف والسيرة الذاتية موضحا بها الوظيفة المطلوبة مع رقم التواصل، لمديرية العمل لاختيار المناسب للوظيفة ثم يتم التواصل مع المناسب للعمل عقب انطباق الشروط عليه.