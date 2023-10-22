البورصة تخطر الشركات بمواعيد البرامج التدريبية لمسؤولي علاقات المستثمرين

بدأت البورصة المصرية خطوات إنشاء سجل إلكتروني لمسؤولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة بالبورصة، حيث أخطرت الشركات بمواعيد المقابلات الشخصية والبرامج التدريبية الخاصة بمسؤولي علاقات المستثمرين.

المقابلات الشخصية والبرامج التدريبية

ومن المقرر أن تبدأ المقابلات الشخصية يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2023 وتعقد لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا. كما تستهدف البورصة أن يبدأ التدريب التأهيلي لمسؤولي علاقات المستثمرين في النصف الثاني من نوفمبر القادم.

البرنامج التدريبي

وتبدأ البورصة إعداد وتنظيم البرنامج التدريبي بالتعاون مع مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية. ويهدف البرنامج إلى تمكين مسؤولي علاقات المستثمرين من بناء برنامج ناجح وفعال لإدارة منظومة عملهم، وكذلك تعزيز دورهم في ضمان الإفصاح المنتظم وغير الانتقائي لمجتمع الاستثمار عن تطورات الشركة.

دعم صندوق حماية المستثمر

تشجع البورصة، الشركات المقيدة على إرسال مرشح واحد على الأقل لحضور البرنامج التدريبي (حتى في حالة اجتيازه للمقابلة الشخصية) للاستفادة من المحتوى العلمي المتميز للبرنامج والخبرات الكبيرة للمحاضرين المشاركين. خاصة وأنّ صندوق حماية المستثمر وافق على تحمل ما يزيد على 80% من التكلفة لمتدرب واحد من كل شركة مقيدة مسددة لرسوم العضوية بالصندوق.

التنسيق بين البورصة وهيئة الرقابة المالية

يأتي إنشاء السجل الإلكتروني لمسؤولي علاقات المستثمرين في إطار التنسيق الكامل بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث وافقت الهيئة على مقترح البورصة بإضافة المادة (41) مكرر للإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بتاريخ 6 سبتمبر 2023.