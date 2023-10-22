هل يمكن أن تصبح مياه الصرف الصحي المعالجة حلا مناخيا؟.. «معلومات الوزراء» يجيب

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه وفقًا لتقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP»، فمن الممكن أن تدعم الإدارة الجيدة لمياه الصرف الصحي جهود البلدان للتكيف مع تغير المناخ؛ حيث يمكن لمياه الصرف الصحي أن توفر طاقة بديلة لنصف مليار شخص، وتوفر أيضًا أكثر من عشرة أضعاف إنتاج محطات تحلية المياه عالميًّا.

نصف مياه الصرف الصحي غير المعالجة عالميا يتسرب إلى الأنهار والبحيرات والبحار

وأضاف التقرير الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عبر خاصية «reel» بعنوان «هل يمكن أن تصبح مياه الصرف الصحي المعالجة حلا مناخيا»؟ أن نصف مياه الصرف الصحي غير المعالجة عالميا، يتسرب إلى الأنهار والبحيرات والبحار، ونسبة ضئيلة من مياه الصرف يعاد تدويرها عالميا رغم أنه يمكن استغلال مخلفاتها، في توليد الكهرباء لنحو نصف مليار شخص حول العالم، وكذلك إعادة تدويرها لتوفير 10 أضعاف إنتاج محطات تحلية المياه.

افتتحت مصر أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العالم

ولفت إلى أن هناك إمكانية لاستغلالها في استخلاص المواد اللازمة لنمو النباتات كالنيتروجين؛ بما يخدم 13.4% من الطلب العالمي على الأسمدة، لذلك فقد افتتحت مصر أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العالم، وهي محطة بحر البقر التي تنتج يوميا 5.6 ملايين متر مكعب من المياه المعالجة الثلاثية.