أعلن صندوق تحيا مصر، موعد ومكان عزاء اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين الصندوق، موضحًا أنَّه من المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، إذ توفي السبت الماضي الموافق 21 أكتوبر 2023 بسبب مرض السرطان.

موعد ومكان عزاء اللواء محمد نصر أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

وأضاف صندوق تحيا مصر، في بيانه الصادر بخصوص موعد ومكان عزاء اللواء محمد أمين نصر، أنَّ العزاء سيقام غدا الإثنين الموافق 23 أكتوبر، بقاعة السلام الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أنَّ يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون

شغل اللواء محمد أمين العديد من المناصب بالقوات المسلحة، وكان يشغل منصب أمين صندوق تحيا مصر، وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن اللواء محمد أمين مستشار الرئيس الجمهورية.

أبرز المعلومات عن اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

اسمه الكامل: محمد أمين إبراهيم عبدالنبي نصر.

من مواليد قرية العزيزية محافظ الشرقية.

تمّ تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية في عام 2019.

تخرج من الكلية الحربية وتدرج في الرتب العسكرية حتي درجة لواء.

شغل منصب رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة.

شغل الراحل محمد أمين منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما شغل أيضًا منصب أمين صندوق تحيا مصر منذ مارس 2021 وحتى وفاته.

كان مشرفًا على بناء فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة العلمين.