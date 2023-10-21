يسرا وهاني رمزي ينعيان أمين صندوق تحيا مصر: من أشرف وأنقى رجال مصر

حرص عدد من الفنانين على نعى اللواء أركان حرب محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

يسرا: فقدنا رمزا وطنيا مشرفا

وكتبت الفنانة يسرا عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام: «فقدنا اليوم رمزا وطنيا من أشرف وأنقى رجال مصر على المستويين الوطني والإنساني اللواء أركان حرب محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان».

ونعى أيضا الفنان هانى رمزي الفقيد قائلا: «فقدت مصر رجلا عظيما وأصيلا ومحبا للجميع، رحم الله اللواء محمد أمين نصّر رئيس صندوق تحيا مصر ومستشار الرئيس للشؤون المالية».