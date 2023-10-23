فقدت 50 من أقاربها بقطاع غزة.. «أم المعاقين» في بورسعيد تتضامن مع فلسطين

تجلس «أم المعاقين» على كرسي متحرك في شارع طرح البحر ببورسعيد، وهي ترفع علم فلسطين وتردد هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي على خلفية العدوان الغاشم على غزة طوال الأيام الماضية، «الموت لقتلة الأطفال، الموت لإسرائيل الإرهابية».

«أم المعاقين» تشارك في وقفة تضامنية مع فلسطين

مرفت حسن شلبي، رئيس رابطة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية، والملقبة بـ«أم المعاقين»، تروي لـ«الوطن»، تفاصيل مشاركتها في الوقفات التضامنية مع فلسطين، ومؤيدة لمواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة لتهجيرهم خارج دولتهم، «بنزل الشارع وأشارك في مسيرات تأييد وتفويض الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية، مشوفناش الأمان غير في عهده، ونظرة المجتمع تغيرت لذوي الهمم، وقدم لنا خدمات لم نحلم بها يوما».

«مرفت» فقدت 50 من أقاربها في غزة

فقدت «مرفت» 50 من أبناء عمومتها في أحداث غزة الأخيرة، «عندي 50 شهيدا في غزة من أولاد أعمامي، وبقولهم إحنا معاكم وندعمكم ضد الاحتلال الغاشم والوحشية الإسرائيلية».

تؤكد رئيس رابطة ذوي الاحتياجات الخاصة، أن قمة السلام بالقاهرة أثبتت أنها الأم، وهي حصن الأمان للأمة العربية، واستطاع الرئيس السيسي أن يجمع 31 دولة و3 منظمات دولية تحت هدف واحد وهو السلام ورفض تهجير الفلسطينيين، وتضيف: «أبناء مصر كلهم مع الرئيس السيسي، ونوافق على أي قرار يتخذه ونثق فيه، والجيش والشعب إيد واحدة».