«عمال مصر»: كلمة السيسي في قمة القاهرة للسلام كاشفة للتحديات والمخاطر

قال النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام لبحث القضية الفلسطينية تعكس دور مصر القيادي والمحوري داخل المنطقة، ويؤكد أن مصر يعول عليها من جانب قوى إقليمية ودولية، ما دارت حولة كلمات قادة وزعماء الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام.

عدم التخلي عن مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف: «كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة كانت كاشفة للتحديات والمخاطر، ونداء لكل دول العالم بعدم التخلي عن مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت الثوابت المصرية التاريخية الداعمة للقضية مع الحفاظ علي امن وسلامة الاراضي المصرية، مشيرًا إلى أهمية توقيت القمة بالتزامن مع ارتفاع الأصوات الدولية والإقليمية التي تندد بالعدوان الإسرائيلي، ومن ثم توحيد تلك الأصوات لوقف المزيد من إراقة الدماء».

دور مصر المحوري تجاه القضايا الاقليمية والعربية

وأضاف: «الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في تحريك المجتمع الدولي، وخاضت مصر جولات دبلوماسية عكست قدرة ومكانة مصر بالمنطقة، واليوم مع حضور ومشاركة 34 دولة و3 منظمات دولية لقمة القاهرة للسلام بمثابة شهادة ثقة في رؤية القيادة السياسية المصرية والتي تحملت المسؤولية في توقيت حساس للغاية في ظل مخاطر تحدق بنا، وتعكس دور مصر المحوري تجاه القضايا الإقليمية والعربية».