تحليق 1600 سائح برحلات البالون الطائر في سماء الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم الأحد، تحليق 58 رحلة بالون طائر، تقل على متنها حوالي 1600 سائح من مختلف الجنسيات، وفقا لمصدر مسئول في البالون الطائر.

رواج سياحي

وأوضح المصدر، أن سياحة البالون تشهد رواجا سياحيا، تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي، إذ يشهد البالون إقبالا كبيرا من السائحين خصوصا من جنسيات إسبانية وألمانية وجنسيات آسيوية وعربية ومصريين، ويستمتع السائحون خلال نصف ساعة هو عمر الرحلة الواحدة، بمشاهدة المعالم الأثرية الموجودة في البرين الغربي والشرقي.

روح المغامرة والإثارة

وأشار المصدر إلى أن البالون الطائر من الأنشطة السياحية المميزة التي يعشقها السائحون لما تشبعه فيهم من روح المغامرة والإثارة والتشويق، فالبالون يحلق وفق اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، إذ يصل أقصى ارتفاع للبالون حوالي 3 أقدام.

ويحلق البالون في تمام الساعة السادسة صباحا، للحاق بمشاهدة لحظة شروق الشمس وهى من أمتع اللحظات التي ينتظرها السائحون، ويهبط البالون في تمام الساعة الثامنة صباحا، قبل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح.

المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به المدينة لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.