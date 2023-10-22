شروط التقديم لقرعة الحج 2024.. والمستندات المطلوبة

تواصل وزارة الداخلية قبول طلبات الراغبين في التقديم لقرعة الحج2024 حتى 6 نوفمبر المقبل، ويجرى إعلان موعد إجراء القرعة عبر البوابة المصرية الموحدة للحج.

شروط التقديم لقرعة الحج 2024

فى هذا السياق، ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، لقرائها ومتابعيها، كل ما يتعلق بقراعة الحج 2024، وخطوات التقديم، وفقا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية.

- التقديم في قرعة الحج 2024 بجميع أقسام ومراكز الشرطة بكل مديريات الأمن، وذلك دون التقيد بمحل الإقامة.

- التقديم من خلال الرابط الإلكتروني هنا.

- التقديم من خلال الاتصال الهاتفي عبر الخدمة الصوتية على رقم 27983000 – 02.

المستندات المطلوبة لتقديم حج القرعة 2024

التقديم لحج القرعة 2024، من خلال تقديم الطلب وذلك على النموذج المعد بأقسام الشرطة أو التقديم من خلال الرابط الإلكترونى التابع لوزارة الداخلية:

- نموذج طلب الحج الورقي.

- جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.

- صورة من بطاقة الرقم القومى، على أن تكون سارية لـ 6 أشهر مقبلة.

- بيان الحالة الصحية للمتقدم فى القراعة وتحديد نوع المرض «إن وجد».

- إرفاق شهادة التطعيم لجميع الجرعات الأساسية بفيروس كورونا، مع الجرعة التنشيطية المعتمدة (كوفيد – 19).

البيانات المطلوبة للتقدم لحج القرعة 2024

- الاسم كاملًا المدون ببطاقة الرقم القومي.

- الرقم القومى المكون من أربعة عشر رقمًا.

- رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المتقدم، واضافة رقم هاتف آخر لأحد الأقارب، من اجل التواصل في حالة الضرورة.

- إثبات الحالة الصحية.