6 فئات ممنوعة من التقدم لقرعة الحج في المحافظات.. اعرف التفاصيل

حددت مدريات الأمن بالمحافظات ومراكز الشرطة بالمراكز المختلفن 6 فئات لا يحق لهم التقديم لقرعة الحج لهذا العام، وفقًا للحالة الصحية والشهادات الطبية لكل حالة، حيث بدأت اليوم وزارة الداخلية المصرية قبول طلبات التقدم لـ حج القرعة 2024 وحتى يوم الاثنين 6 نوفمبر المقبل.

طرق التقديم لقرعة الحج 2024

ويتم التقدم إلى قرعة الحج 2024 ورقيا من خلال مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن دون التقيد بمحل الإقامة، كما يمكن التقديم إلكترونيا من هنا على موقع وزارة الداخلية أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة على رقم 27983000 – 02.

6 فئات ممنوعة من السفر لقرعة الحج 2024

وكشفت مراكز الشرطة ومديريات الأمن عن 6 فئات ممنوعة من السفر لأداء فريضة الحج 2024-144، وللتقديم بقرعة الحج 2024 لأنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى بالأمراض المختلفة، وفقًا لوزارة الصحة والسكان المصرية، وهي:

- مرضى الفشل الكلوي الخاضعين لجلسات غسيل كُلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- السمنة المرضية المفرطة.

- الحالات المتأخرة من أمراض «القلب والأوعية الدموية- والتليف الكبدي والأورام».

- الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل.

- أصحاب الأمراض النفسية وألزهايمر حاملي تقارير طبية معتمدة.