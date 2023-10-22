«البترول» تعلن تيسيرات جديدة للراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعي للسيارات، لاستعراض موقف المبادرة، ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، وإقامة المحطات الجديدة، فضلا عن آليات التيسير على المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود، والانتفاع بفوائده الاقتصادية و انخفاض تكلفته السعرية.

تيسيرات جديدة وانظمة متنوعة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للغاز

وخلال الاجتماع تم استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين، والعروض الترويجية الجديدة التي تم الموافقة عليها، لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة دون فوائد، وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.

وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتي غازتك وكارجاس، منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية، لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيه.

أبرز العروض المقدمة على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وتشمل العروض الأخرى التقسيط على سنة دون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها، أو التقسيط على 18 شهرا دون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط على سنتين دون فوائد.

التيسيرات تهدف لتخفيف الأعباء

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الأعباء على المواطنين، وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي، خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز، وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير، إذ نجح قطاع البترول في تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع محافظات الجمهورية، والتي يقترب عددها حاليا من الوصول إلى1000 محطة، تنتشر علي مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.

ووجه الوزير رئيسا شركتي غازتك وكارجاس بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على توافر كافة المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.

كما أكد أنّ المبادرة الرئاسية أعطت زخما لخطط إقامة المحطات الجديدة، وإعطاء دفعات لسرعة التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات جديدة، وهو ما يتم الاستمرار فيه حاليا في إطار التنسيق مع جهات الدولة.

وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في طار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك، و يبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات 5.4 جنيها ويعادل لتر من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز أقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80، بما يعكس أهميته كوقود موفر ماليا للمواطن، وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جانب من فاتورتي الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الأهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي أنظف أنواع الوقود.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس محمد خضير، ونائبه للعمليات المهندس يس محمد، ونائبته للشؤون المالية المحاسبة أمل طنطاوى، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائى محمد على حسنين، ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات المهندس أيمن عبدالبديع، والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشؤون التجارية، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والمهندس خالد جمال الدين رئيس شركة كارجاس.