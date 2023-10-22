داستن هوفمان يدعم الفلسطينيين ويغضب إسرائيل.. ماذا فعل؟

يحرص عدد كبير من نجوم السينما في العالم على إعلان دعمهم للقضية الفلسطينية خاصة بعد الأحداث الدموية الأخيرة التي شهدها قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقام ما يقرب من 55 نجما في هوليوود بتوقيع رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، أبرزهم الممثل اليهودي داستن هوفمان، فيما جمع المثقفون والفنانون البريطانيون 3300 توقيع لمطالبة الحكومة بالتدخل في الأزمة الفلسطينية، ووقف القصف على غزة وفك الحصار الممارس على القطاع من قبل قوات الاحتلال.

الناقد خليل حنون:هوفمان رفض حضور مهرجان القدس السينمائي اعتراضا على حصار غزة

وكشف الناقد اللبناني خليل حنون، أنّ هناك عدد من النجوم أصحاب الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية من بينهم الممثل داستن هوفمان، الذي كانت له مواقف ضد إسرائيل جلبت له غضبا شديدا عارما، طول السنوات الماضية.

واستعرض «حنون» عبر تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مواقف الممثل اليهودي، والذي وقع مؤخرا على رسالة تطالب بايدن بوقف إطلاق النار على غزة، قائلا: «في عام 2010، رفض داستن هوفمان الدعوة لحضور مهرجان القدس السينمائي اعتراضا على الحصار الإسرائيلي على غزة، مما أثار استياء واسعا وغضبا لموقفه، لأنه يعتبر أيقونة يهودية هوليوودية بحسب تعبير الحاخام ياكوف سبيفاك ،الذي وصفه أيضا بأنه (خائن أدار ظهره لشعبه بعد أن وجّه لهم صفعة على مرأى العالم)، وامتنعت يومها أيضا الممثلة ميج رايان بحجة أن لديها عمل».

وتكرر الموقف مرة أخرى في عام 2013، حيث ثار الإسرائيليون على «هوفمان» وهاجموه بشدة، لأنه وافق على الدعوة التي وجهها له مجلس العلاقات الإسلامية الأميركي MPAC لتقديم جائزة تكريمية للمخرج الفلسطيني عماد برناط عن فيلمه الوثائقي «خمس كاميرات مكسورة» الذي ترشح يومها للأوسكار.

وأوضح «حنون»: «المحتجون وصفوا المخرج برناط بأنه شخص كاره لإسرائيل ومعاد للسامية لأنه يصوّر الفلسطينيين العرب بأنهم ضحايا وإسرائيل على أنها كيان غاصب، بينما اعتبر هوفمان الفيلم رسالة شجاعة وضمير».