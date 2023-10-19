طلاب وقيادات «التعليم» بدمياط يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة

أعلن المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، الوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، في طابور الصباح، بجميع مدارس المحافظة، تضامنا مع الإخوة الفلسطينين، راجيًا من الله عز وجل أن يتغمّدهم بوافر رحمته، وأن يجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة.

إلقاء كلمة أمام الطلاب عن موقف مصر

وأكد إلقاء كلمة عن القضية الفلسطينية أمام الطلاب في جميع مدارس المحافظة، وموقف مصر الداعم والمساند لهم بحضور قيادات التربية والتعليم في دمياط.

«تعليم دمياط» تقف دقيقة حدادا في ميدان الساعة

وقال سمير الجمل، مدير إدارة عزبة البرج التعليمية، إنّه كان في جولة بمدارس الإدارة وشهد مع الطلاب والمدرسين الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، بعد النزول أمس إلى ميدان الساعة مع قيادات التعليم بالمحافظة لتأكيد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض تهجير الشعب الفلسطيني.