تقديم خدمات طبية لـ180 شخصا في قافلتين بقرى الغربية (صور)

نظمت جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، قافلتين طبيتين، استهدفتا توقيع الكشف الطبي على 180 شخصا بقريتي ميت المخلص وشرشابة في مركز زفتى، وقرية كوم عبود مركز بسيون، وعزبة المنسى وكفر سبطاس مركز طنطا، وقرية كفر المحروق مركز كفر الزيات.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

توصيل الدعم لمستحقيه

وشدد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأي خدمة طبية، أو الحالات التي تم تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

مستوى الخدمات

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

ولفت «شعبان»، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.