ما الفرق بين الدين الداخلي والخارجي؟.. خبير يجيب

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، عن الفرق بين الدين الداخلي أو المحلي والدين الخارجي، بشكل أكثر وضوحًا، إذ أن الأول تعمل الحكومة على الاقتراض فيه من البنوك عبر أذون الخزانة، والثاني الدولة تقترض من دول ومنظمات وبنوك خارجية.

الفرق بين الدين الداخلي والخارجي

وقال «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الدين العام يحتوي على شقين أو قسمين وهما الدين الداخلي والدين الخارجي، وهناك اختلاف بينهما.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن بالنسبة للدين الداخلي، تعمل الحكومة على الحصول عليه من قبل جهات التمويل المحلية أي سندات الخزانة وأذون الخزانة، ولا يمثل مشكلة كونه يتم تسديده بالعملة المحلية، ولا يوجد شروط أو التزامات.

الدين الخارجي يفرض شروطا خاصة

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنّ بالنسبة للدين الخارجي يعد من القروض التي تحصل عليها الدولة من مؤسسات عالمية أي خارجية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك، ومن مشاكل هذا النوع أنه يتم تسديده بالعملة الأجنبية، كما أنه يفرض شروط لإتمام الموافقة على الإقراض.