خبير اقتصادي: انخفاض 30% في أسعار بعض السلع بعد تطبيق مبادرة الحكومة

ساهمت مبادرة الحكومة، في تخفيض العديد من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها البيت بصفة مستمرة، على مدار أسبوع منذ تطبيقها من 14 أكتوبر الجاري وحتى الآن، ووفرت السلاسل التجارية، السلع بنسبة تخفيض تزيد عن 30%.

مبادرة الحكومة لتخفيض السلع

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إنّ مبادرة الحكومة لتخفيض السلع، كان لها أثرًا كبيرًا في تحجيم بعض أسعار السلع التي تزايدت بشكل كبير بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل البصل، لذا بادرت الحكومة وأوقفت تصديره منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، مما ساهم في زيادة نسبة المعروض في الأسواق ونزول الأسعار تدريجيًا.

انخفاض 10 سلع غذائية

وأضاف البنا في حديثه لـ «الوطن»، أنّ مبادرة الحكومة لتخفيض السلع وفرت السلع الأساسية التي لا يستغى عنها البيت، بأسعار مخفضة بنسبة مُرضية، وأنّ هذه السلع هي «الفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز».

سلع انخفضت بسبب مبادرة الحكومة

وتابع «البنا» أنّ هناك بعض السلع التي انخفضت، مثل الأرز المعبأ الذي بلغ 23 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية لبعض الأنواع، ويرجع انخفاض أسعار الأرز إلى موسم الحصاد الشهر الماضي، وكذلك الطماطم والبطاطس بسبب دخول العروات الشتوية.