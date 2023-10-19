لماذا تراجعت أسعار 5 سلع أساسية بنسبة 30%؟.. خبير اقتصادي يكشف السبب

حققت 5 سلع تراجعًا كبيرًا يتراوح ما بين 20% إلى 30%، وذلك بعد مبادرة الحكومة مع التجار والصناع لتخفيض السلع الأساسية، واحتواء أزمة الأسعار التي تفاقمت في عض السلع منها البصل، لكن الحكومة سارعت في اتخاذ قرارات فاعلة نجحت في تخفيض الأسعار بشكل كبير.

انخفاض الأسعار بنسبة 30%

«الوطن» ترصد السلع الغذائية التي انخفضت بنسبة كبيرة تزيد عن 30%، وهي الطماطم والبصل والأرز والدقيق الجبن الأبيض، وبحسب الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، أن السلع الخمسة انخفضت أكثر من 30%، منها ما هو داخل مبادرة الحكومة لخفض السلع، ومنها ما هو خارج مثل الطماطم بسبب دخول العروة الشتوية وزيادة المعروض في الأسواق.

أسعار الدقيق

حقق الدقيق نسبة انخفاض كبيرة تزيد عن 7 جنيهات، وسجل الكيلو نحو 20 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل أسبوع، وبالتالي فإن الأسعار أصبحت في متناول اليد، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

الجبن الأبيض

يتزايد الإقبال على منتجات الألبان، ومن أهمها الجبن الأبيض بسبب المدارس والاستخدام اليومي المنزلي على موائد الإفطار والعشاء، ويصل سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 85 جنيهًا محققًا نسبة انخفاض زادت عن 20 جنيهًا في الكيلو لبعض أنواع الجبن الأبيض.

الطماطم

تراجع سعر الطماطم أكثر من 30 %، وتراوحت الأسعار ما بين 6 و8 جنيهات للمستهلك، مقارنة بما كانت عليه في السابق 20 جنيهًا للكيلو، بحسب سوق العبور والأسواق المحلية الأخرى، بسبب كثرة المعروض في السوق ودخول محصول عروة الشتوية للأسواق.

البصل

سارعت الحكومة في احتواء أزمة البصل بوقف تصديره إلى الخارج، بداية من شهر أكتوبر الجاري لمدة 3 أشهر بسبب زيادة الأسعار عالميًا في هذا المحصول، لتداعيات الأحداث العالمية ما بين أوكرانيا وروسيا، وسجل سعر كيلو البصل اليوم بين 12 و16 جنيهًا للمستهلك.

الأرز

بلغ سعر الأرز المعبأ اليوم 23 جنيهًا في المحال التجارية لبعض الأنواع بحسب رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وأرجع الانخفاض في أسعار الأرز إلى موسم الحصاد الشهر الماضي، وأن سعر طن الأرز الشعير ذات الحبة العريضة سجل نحو 13 ألف جنيه بينهما سجل الأرز ذات الحبة الرفعية نحو 11 ألف جنيه.