انطلاق مهرجان الشارقة السينمائي بدورته العاشرة اليوم

تنطلق، مساء اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر، فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والذي يتم إقامته في دولة الإمارات، ويمتد حتى يوم السبت الموافق 28 أكتوبر.

افتتاح مهرجان الشارقة السينمائي

ويشارك في مهرجان الشارقة السينمائي نحو 81 فيلما من 37 دولة في العالم، ومنهم إيران وفرنسا واليمن والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وسوريا والكويت والأردن والهند والبرتغال وروسيا وعمان والنرويج والإمارات ولبنان والمغرب وغيرهم الكثيرين.

كما يشارك في المهرجان 15 مخرجا وخبيرا سينمائيا، ومن بينهم أحمد شوقي ومحمد حاجي وغجير السيتي وغيرهم، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الفنانين العرب ومن بينهم من مصر الفنان حسين فهمي.

يذكر أن هناك عدد كبير من الفعاليات الفنية والمهرجانات جرى إلغاؤها مؤخرا تضامنا مع الشعب الفلسطيني بعد الجرائم التي ترتكب في حقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها مهرجان الجونة، وكذلك مهرجان القاهرة ومهرجان الموسيقي العربية.