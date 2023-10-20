قافلة طبية للكشف على المواطنين في دمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية الكاشف الجديد ضمن القرى الأكثر احتياجا بمركز الزرقا، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وتردد عليها 1731 مواطنا.

وقال بيان صادر عن المديرية لمحافظ دمياط إن القوافل التي يتم إطلاقها أسبوعيًا، والتي تستهدف الوصول إلى الخدمات الطبية والعلاجية إلى أهالي قرى بمراكز المحافظة، وفقًا للخطة المعدة مسبقًا.

عيادات متنقلة وتخصصات مختلفة وعلاج بالمجان

وتتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان «تحاليل وفحوصات واستصدار قرارات نفقة دولة خلال القافلة».

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1731 مواطنًا، وتم تحويل 16 حالة من بينهم لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 3 حالات، كما تم إجراء 389 تحليل معملي وفحص 46 بالأشعة و36 حالة أخرى بالسونار.