بنك قناة السويس يزود مستشفى أبو الريش بتقنية «أوزاكي»

أعلن بنك قناة السويس المملوك للدولة، تبرعه بمبلغ مليون جنيه لصالح مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال، للمساهمة في شراء آلات جراحية بإستخدام تقنية «أوزاكي» الحديثة.

وتقنية أوزاكي، هي إحدى طرق علاج عيوب الصمام الأورطي للقلب، والتي تم تطويرها بواسطة جراح القلب الياباني شيغيوكي أوزاكي على شكل أبحاث امتدت لسنوات، كبديل لجراحة استبدال الصمام الأورطي لتجنب استخدام الصمامات الاصطناعية.

جراحي القلب المصريين

يذكر أنّ مصر أصبحت مركز تَمَيُّز مُعتمد من مؤسسة أوزاكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل مجموعة متميزة من جراحي القلب المصريين بقسم جراحة القلب والصدر بالقصر العيني.

وفد من بنك قناة السويس

كان وفد من بنك قناة السويس ترأسه حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أجرى جولة في المستشفى في وقت سابق، بمشاركة عدد من قيادات البنك لمشاهدة التطوير الكبير في المستشفى، وتقديم الدعم اللازم لشراء الآلات الجراحية الجديدة، في إطار حرصه المستمر على دعم المؤسسات الطبية وخاصة المتخصصة في رعاية الأطفال.

تطوير وتحسين مجالات عديدة

وأكد حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أنّ البنك يؤمن بأهمية تضافر الجهود للمساهمة في تطوير وتحسين مجالات عديدة في المجتمع المصري منها الصحة وخاصة صحة الطفل.