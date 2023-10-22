متى يختار مرشحو انتخابات الرئاسة رموزهم الانتخابية؟.. «الهيئة» توضح

إجراءات تتسارع يوما بعد يوم، وجدول زمني يسير في خطى ثابتة، ما يجعل ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، تقترب من الأوقات واللحظات الحاسمة، حيث ينتظر اليوم أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن المترشح المستبعد، وأن تخطره بقرار الاستبعاد وأسبابه، إذا كان هناك مترشحين مستبعدين، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة.

خطوات وإجراءات في الجدول الزمني

وبحسب الجدول الزمني، هناك عدد من الخطوات والإجراءات التي ينتظر أن تتم على مدار الأيام القليلة القادمة، من بينها تلقي تظلمات المترشحين وفحصها، على أن يكون ذلك غدا وبعد غد، الموافقين 23 و34 أكتوبر، على أن يتم البت في هذه التظلمات والإخطار بها خلال يومين فقط اعتبارا من يوم 26 أكتوبر.

أما تقديم الطعون في المحكمة الإدارية العليا، فقد حدده الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 بيومي 27 و28 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يتم الفصل في هذه الطعون من يوم 29 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر المقبل.

اختيار الرموز الانتخابية

بعد الفصل في الطعون، إن وجدت، من قبل المحكمة الإدارية العليا، ينتظر أن يكون يوم 8 نوفمبر هو اليوم الأخير لسحب طلبات الترشح، وكذلك يقوم المرشحون المحتملون في هذا اليوم، كآخر موعد، لاختيار الرموز الانتخابية، على أن يكون الاختيار وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وأخيرا، يكون يوم 9 نوفمبر المقبل هو اليوم المحدد لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من هذا اليوم.