3 حالات للترخيص بإجازة دون أجر أقرها القانون.. منها سفر الزوج أو الزوجة

أقر قانون الخدمة المدنية الإجازات التي تحق للموظفين خلال فترة عملهم في الوظائف المختلفة، وحدد الحالات التي يرخص لهم الحصول فيها على إجازت دون أجر، أو حالات الحصول على إجازة من العمل ولكن بأجر كامل، وذلك حتى يضمن المشرع المصري حصول كل موظف على حقوقه، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، حالات الحصول على إجازة دون أجر كامل.

حالات الإجازة بدون أجر

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون الخدمة المدنية ضمن حقوق وواجبات كل الموظفين، والإجازات واحدة من حقوق التي تهم كل العاملين، قائلا: «هناك حالات محددة حتى يحصل الموظف على إجازة بدون أجر كامل»، ومن هذه الحالات:

1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو للدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقا لحاجة العمل.

3-مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة . وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية .

إجازة بأجر كامل

وأضاف عبد المجيد، أن قانون الخدمة المدنية أعطى اهتماما خاصا بباب الإجازات، كما أنه حدد حالات محددة للحصول على إجازة بأجر كامل منها:

1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقريرمن المجلس الطبي المختص.

3 - يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

4 - يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .

5 - يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام.